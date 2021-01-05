شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض منقبين عن الذهب لقصف بالقذائف فى ضواحى ولاية تيرس بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من المنقبين عن الذهب لقصف بالقذائف في ضواحي مدينة بير أم اكرين بولاية تيرس زمور فى أقصى شمال موريتانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن شظايا قذائف مدفعية سقطت الليلة الماضية قرب منقبين في ضواحي بير أم اكرين، دون أن يتعرض أى منهم للأذى، حيث إن منقبين تلقوا معلومات عن وجود كمية شبه صافية من الذهب في المناطق القريبة من الحاجز الرملي الحدودي، وخلال سيرهم اقتربت بعض السيارات التابعة لهم من الحدود قبل أن تتعرض للقصف.

ولم يعرف بعد مصدر القصف الذي تعرضوا له، لكنه أثار رعبا في صفوفهم، فيما لم تسجل أي إصابات جراء الحادث.