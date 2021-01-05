شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: دول غربية تواصل زعزعة استقرار عشرات الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نائب وزير الخارجية السورى بشار الجعفري عن أسف بلاده لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة بيد دول معادية لها، موضحا أن هناك دولا غربية تواصل زعزعة استقرار عشرات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولى واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها وآثارها ونفطها ومصادر رزق شعوبها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح نائب وزير الخارجية السورى، أن التزام سوريا حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ، وهى طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف.

وقال نائب وزير الخارجية السوري، إن مطالبة سوريا بإيفاد بعثة متخصصة ومستقلة للتحقيق في حادثة خان العسل لم ترق لدول راعية للتنظيمات الإرهابية، فعمدت إلى التشويش على خطوة سوريا للتغطية على استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية، معربا عن أسف سوريا لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة بيد دول معادية لها، نتج عن ذلك إصدارها تقارير تفتقد أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية.

ولفت نائب وزير الخارجية السوري، إلى أن دول غربية استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منصة لفبركة الاتهامات، ومن ثم لتبرير العدوان على سوريا واستكمال ما عجزت عن تحقيقه من خلال استثمارها في الإرهاب وفرض إجراءات اقتصادية قسرية، مؤكدا أن سوريا تدين ضغوط الغرب الرامية لإرغام منظمة الحظر ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم عدم امتثالها لالتزامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.