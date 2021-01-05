شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث التلفزيون السعودى، لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى قاعة مرايا بالعلا اليوم الثلاثاء، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.



لقاء محمد بن سلمان وأمير قطر