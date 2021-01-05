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سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطنة سجلت أول إصابة بالسلالة التي ظهرت في بريطانيا.

© AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE

 وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الإصابة كانت لمواطن عائد من المملكة المتحدة.

وذكرت أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر خارج السلطنة إلا في حالات الضرورة القصوى، لا سيما في ظل توسع انتشار الطفرة الجينية لفيروس في العديد من دول العالم.

وأكدت على أهمية التطعيم الخاص بالوقاية من كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل الصحي.

وكانت عُمان أعادت فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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