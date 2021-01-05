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بعد قمة العلا... أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن وكالة الأنباء الألمانية قولها، إن الزيارة تستغرق ساعات عدة، مشيرة إلى أنه العمادي أول مسؤول وطائرته هي أول رحلة تعبر الأجواء والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة يونيو/ حزيران عام 2017.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوزير سيشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية على كورنيش النيل، بعد تعطل افتتاحه 6 سنوات، قبل أن يعود مساء اليوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى الدوحة.

وتبلغ استثمارات المشروع (فندق سانت ريجيس) المملوك لشركة الديار القطرية، أكثر من 1.3 مليار دولار، ويقام على مساحة 9360 مترا مربعا.

يتبع...

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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