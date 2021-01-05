إزاحة الستار عن تمثال قاسم سليماني في شارع يحمل اسمه بلبنان.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إزاحة الستار عن تمثال لسليماني، في العاصمة اللبنانية، بيروت، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في غارة جوية أمريكية، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن التمثال يقع في شارع كبير يحمل اسم قاسم سليماني، بمنطقة الغبيري الواقعة في بيروت، حيث أجريت مراسم الكشف عن التمثال بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بغارة جوية في الثالث من يناير 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي، قتل فيها سليماني، وبرفقته أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي.