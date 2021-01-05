محمد بن سلمان يقود سيارته وبجواره أمير قطر... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - والتقط الصورة، المصور السعودي، بندر الجلعود، وشاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يظهر في الصورة وهو يقود سيارته، بينما يجلس إلى جواره، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وعلقت معها: "ولي العهد مع أمير قطر خلال جولة برية في العلا".

وشاركت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، الصورة الجماعية التي تظهر تواجد أمير قطر مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في أعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ووصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 41.

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير قطر بعناق فور نزوله سلم الطائرة".

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".