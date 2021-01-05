في تغريدة جديدة... إيفانكا ترامب تنسب نجاح المصالحة الخليجية إلى زوجها 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت إيفانكا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضحت من خلالها أن الكويت توسطت في الأزمة الخليجية، ونجحت في التوصل إلى حل نهائي للمشكلة بين الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) من جانب، وقطر من جانب آخر.

وذكرت ابنة الرئيس الأمريكي، أنه تم التوقيع على اتفاق تاريخي أو انجاز كبير في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جرى بقيادة فريق أمريكي، يترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره، ومعه آفي بيركوفيتش، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت إيفانكا ترامب أن نجاح كوشنر وبيركوفيتش يأتي بعد نجاحهما في تقويع اتفاقات سلام تاريخية في منطقة الشرق الأوسط، وتقصد بها اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، وهي مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وتقرر فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.