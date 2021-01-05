وزير إماراتي يدعو لتوحيد إجراءات السفر بين الدول العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" أكد الفلاسي أن هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي هام في سرعة تخفيف قيود السفر، وتعزيز الحركة السياحية.

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وقال الفلاسي إن قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمون بدعم العمل العربي المشترك لتنمية القطاع السياحي في الدول العربية، مشددا على حرصها على تعزيز التعاون لوضع خارطة طريق مدروسة لتطوير السياحة العربية وفق رؤية مستدامة.

تصريحات الوزير الإماراتي جاءت خلال مشاركته في اجتماع الدورة العادية الـ 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد عبر المنصات الافتراضية.

الفلاسي أكد على أهمية تعزيز التنسيق من خلال اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، لصياغة أطر جديدة وفعالة للعمل المشترك بين الدول العربية، بهدف تنمية قطاع السياحة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وفيما بدا كانه دعوة لتنشيط السياحة الداخلية بين الدول العربية قال الوزير الإماراتي: "إن العمل على تنشيط وتشجيع السياحة العربية البينية، يمثل أحد أهم مسارات التعاون المطلوبة خلال الفترتين الحالية والمقبلة، حيث إنها مرحلة مهمة من مراحل الاستعادة الكاملة للنشاط السياحي في المنطقة".

وركز الفلاسي، على الجهود التي تتخذها الإمارات لدعم السياحة الداخلية، مشيرا إلى استراتيجية السياحة الداخلية التي أطلقتها الدولة، والهوية السياحية الموحدة، كما استعرض أبرز ملامح حملة (أجمل شتاء في العالم) للترويج للسياحة الشتوية في الدولة.