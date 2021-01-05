إعلام: "الليكود" يسعى لتنسيق زيارة للعاهل المغربي إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / TOM BRENNER

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين سياسيين مقربين من نتنياهو، أنهم ينوون تنسيق زيارة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى إسرائيل في أقرب موعد ممكن.

وأكدت الصحيفة أن الحزب الإسرائيلي يعتزم التنسيق لزيارة العاهل المغربي، حتى خلال الحملة الانتخابية الحالية في بلادهم، ذلك بعد دعوة رسمية وجهها نتنياهو نفسه، من قبل، للعاهل المغربي لزيارة تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه في حال إجراء الزيارة التاريخية للعاهل المغربي إلى إسرائيل، فإن لهذا الحدث العلني سيكون له صدى إعلامي كبير في البلاد، ما يعني أنه سيخدم حملة حزب "الليكود" الانتخابية، ويعزز من فرصه في الفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست، المقررة في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في العاشر من الشهر الماضي، عن اتفاق سلام بين إسرائيل والمغرب، وذلك لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط.