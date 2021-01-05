عقب مشاركته بها... ماذا قال الأمين العام للجامعة العربية عن القمة الخليجية؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية، اليوم، إن "أي تحركٍ فعال يؤدي إلي تصفية الأجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها".

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وأضاف: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة".

وأوضح أن "الخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، نقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن الأمين العام تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة.

وأشار المصدر إلى أن "أبو الغيط ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية".

وكانت أعمال القمة الخليجية الـ41 قد افتتحت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية.

ويؤمل أن تسدل القمة الخليجية التي يحضرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الستار على الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام إثر خلافات سياسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر.