شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتابع مع العراق تجديد مذكرة النفط الخام الموقعة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع الجانب العراقي موضوع تجديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أن الجانبين يتفاوضان حاليا على بعض بنود مذكرة التفاهم.

وجاء استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في 2 فبراير 2019 والتي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، وفق معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروح منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات.