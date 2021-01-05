شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على 12 من منتجى المعادن فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، واستهدفت 12 من منتجى المعادن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية بعد أن احتجزتها في مياه الخليج، واتهمت طهران بتهديد حرية الملاحة في إطار محاولة ابتزاز لتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يواصل النظام الإيراني تهديد الحقوق والحريات الملاحية في منطقة الخليج العربي كجزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات".