حاول تنفيذ عملية طعن... إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على موقع تويتر: "وردت أنباء عن محاولة هجوم طعن قرب مفترق الغوش في منطقة لواء عتصيون الإقليمي. تم تحييد المشتبه به. التفاصيل قيد التحقيق".

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :"أصيب فلسطيني مشتبه به كإرهابي على يد شخص عند مفترق غوش عتسيون".

وأوضحت الصحيفة أن الفلسطيني أصيب بجروح وصفت بالخطيرة.

وتابعت "وفق الاشتباه، كان الفلسطيني مسلحا بآلة حادة وحاول تنفيذ عملية طعن. ليس هناك من جرحى باستثناء المشتبه به. تم إغلاق المفرق أمام حركة السير".

وكان الجيش الإسرائيلي قد عزز من تواجده مؤخرا في الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة.