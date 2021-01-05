بعد غيابه عن القمة الخليجية... محمد بن زايد يستقبل رئيس هذه الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد استقبل في قصر الشاطئ رئيس دولة المالديف محمد صالح.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. إضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً"، بحسب المصدر ذاته.

كذلك تناول اللفاء مستجدات جائحة كورونا، حيث أعرب رئيس المالديف عن شكره لولي عهد أبوظبي للمساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات إلى بلاده لتعزيز قدرتها على مواجهة الوباء.

وغاب ولي عهد أبوظبي عن القمة الخليجية التي انطلقت في وقت سابق الثلاثاء، بمدينة العلا السعودية، ومثل الإمارات فيها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية.

واستهل محمد بن سلمان كلمته بالقول: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي".

وتابع بن سلمان: البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".

ويؤمل أن تسدل القمة الخليجية التي يحضرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الستار على الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام إثر خلافات سياسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر.