دبي... اعتقال 97 مجرما ومنع سرقة حوالي 12 مليار درهم إماراتي في 2020

دبي - محمود عبدالرازق - وتمكنت مصالح الأمن بدبي، من إلقاء القبض على 97 "مجرما خطيرا" في سنة 2020. وبحسب التحليل الإحصائي لإدارة المباحث الجنائية في دبي، فإن السرقات الممكنة كانت ستسجل خسارة 11.8 مليار درهم إماراتي. وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية.

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وقالت الشرطة إن "هؤلاء المجرمين كان من الممكن، أن يتسببوا في خسائر بقيمة 5.8 مليار درهم إماراتي، لكن مصالحنا تمكنت من القبض على 21 من مجرمي الإنترنت العام الماضي".

وكذلك، ألقت الشرطة القبض على عصابة أفريقية مكونة من 9 محتالين عبر الإنترنت، كانوا يديرون 81 شركة وهمية في 18 دولة.

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وكشفت عملية "فوكس هانت 1"، عن شبكة احتيال مخفية عبر الإنترنت تمكنت من سرقة أكثر من 32 مليون درهم إماراتي من التحويلات المالية. وأيضا، أسفرت عملية "فوكس هانت 2" عن اعتقال 12 من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك أحدهم الملقب بـ "هيش بيبي" و الآخر بـ "وود بيري".

وتم إحباط خطة الإحتيال التي قدرت بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي. وشملت الجرائم التي ارتكبتها العصابة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، غسيل الأموال والإحتيال الإلكتروني والقرصنة وانتحال الهوية والإحتيال المصرفي وسرقة الهوية.

وأيضا ضبطت الشرطة عملية احتيال خاصة بتزوير الميراث وساعدت في منع خسارة 5.9 مليار درهم إماراتي.