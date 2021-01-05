حاكم دبي ينشر صورة من "العلا" ويتحدث عن نجاح القمة الخليجية

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر ممثلا لبلاده في القمة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة... ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون... ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا .. ويسهم في استقرار محيطنا".

وشارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع تعليقه الصورة الجماعية التي تضم قادة دول مجلس التعاون الخليج، قبل انعقاد القمة الـ41 في محافظة العلا السعودية.

​بينما غرد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بصورة من مقر القمة في العلا، وكتب معها: "من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة".

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير قطر بعناق فور نزوله سلم الطائرة لدى وصوله إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ41، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".