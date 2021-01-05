السعودية تطلق أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الاتحاد إن الدورة ستقام يوم الجمعة الموافق 5 فبراير/ شباط، والتي سيشارك فيها 38 فريقا يمثلون أندية مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ومجموعة عسير وتبوك وتضم الباحة وخميس مشيط وجازان وتبوك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
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وأكدت فلاتة على جميع الفرق المشاركة الالتزام بالتعليمات واللوائح الصادرة من وزارة الرياضة السعودية، وتطبيق اللوائح العامة الصادرة من الاتحاد السعودي التي تخص البطولات والمسابقات والجزاءات.
وأشارت إلى أنه يسمح بمشاركة لاعبة أجنبية ولاعبتين تحمل إقامة نظامية.