شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: وقعت رسميا قبل قليل على إزالة السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه وقع رسميا قبل قليل على إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لم تحقق المزيد من التقدم في حل القضايا المهمة والصعبة مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على التخلص من ترسانتها النووية، قائلا إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنًا مما كان عليه قبل أربع سنوات".

وقال بومبيو في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "يشعر بالأسف لأن القضايا الكبيرة، والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم يتم حلها .. هذا العمل لا يزال يتعين القيام به".