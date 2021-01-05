شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى الجديد لدى مصر يؤدى اليمين القانونية أمام العاهل الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي السفير الأردنى أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتعيينه سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى مصر.

وكان العاهل الأدرنى أصدر قرارا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الاعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن في موسكو وتركيا اضافة لخدمته الطويلة كمدير للاعلام ومستشار الملك في الديوان الملكي.

وقرر مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، تعيين أمجد عودة العضايلة سفيرًا للأردن لدى جمهوريّة مصر العربيّة، ومندوبًا دائمًا للأردن لدى جامعة الدول العربيّة.

وكان العضايلة وزيرا لشؤون الإعلام فى حكومة عمر الرزاز التى استقالت بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب.