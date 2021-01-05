ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ41

دبي - محمود عبدالرازق - واستهل محمد بن سلمان كلمته بالقول: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي".

وتابع بن سلمان: البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".

من جهته قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إن "المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".

وأضاف "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".

وثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.

وختم الأمير محمد بن سلمان بالقول إنه سيتم توقيع بيان العلا خلال القمة الخليجية.