موسكو والخرطوم ستواصلان تعاونهما الوثيق في القضايا الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Iliya Pitalev

وبحسب بيان نشر عبر موقع الخارجية الرسمي، تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقائم بأعمال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، الثلاثاء، برقيات التهنئة بمناسبة مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع البيان "أشاد وزيرا الخارجية بالمستوى الذي تحقق من التعاون الروسي السوداني في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي السري، وأكدا على استعداد موسكو والخرطوم المتبادل للحفاظ على التنسيق الوثيق بين توجهات البلدين بشأن القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

وأضافت الوزارة أن وزيرا خارجية البلدين أشاروا أيضا إلى التركيز المشترك على زيادة التنمية النشطة للتعاون متبادل المنفعة مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.