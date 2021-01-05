شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة بميناء أم قصر الشمالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق اليوم الثلاثاء، ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالى، وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إنه " تم ضبط حاوية بحجم 40 قدما تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الجمركية خلافا للضوابط من قبل لجنة الكشف في بوابة البصرة في الميناء".



وأضافت أنه " تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحرى، بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها".