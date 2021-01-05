شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن سيزور عدن والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن مبعوثها الخاص باليمن مارتن جريفيث سيزور اليمن والسعودية في الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين كبار في أعقاب هجوم على مطار عدن في الأسبوع الماضي.

وأسفر الهجوم على مطار مدينة عدن الساحلية في 30 ديسمبر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا فور وصول طائرة على متنها أعضاء الحكومة اليمنية.