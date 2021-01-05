شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن سيزور عدن والرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن مبعوثها الخاص باليمن مارتن جريفيث سيزور اليمن والسعودية في الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين كبار في أعقاب هجوم على مطار عدن في الأسبوع الماضي.
وأسفر الهجوم على مطار مدينة عدن الساحلية في 30 ديسمبر عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا فور وصول طائرة على متنها أعضاء الحكومة اليمنية.
وفى وقت سابق أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني تورط ميليشيا الحوثي وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي.
وقال الإرياني "إن إقدام الميليشيات الحوثية على ارتكاب تلك الجريمة التي أدت إلى مقتل حوالي 26 شخصًا وإصابة 110 آخرين بينهم مسؤولون وموظفون حكوميون ومواطنون مدنيون وإعلاميون وموظفون باللجنة الدولية للصليب الأحمر، يدل على ضعف وهشاشة تلك الميليشيا التي تواصل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وآخرها مطار عدن في جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب التصدي لها ومحاسبة المتورطين فيها".