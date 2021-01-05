توافد قادة الخليج على محافظة العلا لحضور القمة الخليجية الـ41

دبي - محمود عبدالرازق - حيث وصل ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

​كما وصل نائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، على رأس وفد بلاده للحضور للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

​كما وصل أمير دولة الكويت، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

و​يعقد مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية الـ41 بحضور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ليعلن عمليا المصالحة الخليجية مع دولة قطر، التي تم قطع العلاقات معها منذ عام 2017 من طرف كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة.

كما استقبل منذ قليل ولي العهد السهودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

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