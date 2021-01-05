وزير الخارجية المصري يشارك في القمة الخليجية الـ41

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر مصري مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في القمة الخليجية"، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتوجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، إلى السعودية، وذلك لحضور القمة الخليجية.

كما يشارك في القمة الخليجية ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في القمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر تويتر، إن "سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم".

وبذلك تبدأ خطوات المصالحة الخليجية فعليا، بعدما تم فتح الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر أمس، بعد 3 أعوام من غلقها، إثر خلافات سياسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر.