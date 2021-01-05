وزيرة الصحة المصرية تخالف إجراءات "كورونا"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الصور، مشاركة الوزيرة المصرية، في حفل زفاف ابنة أحد المسؤولين والتقاطها عدة صور مع العروسين وأقاربهما دون ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلا عن مخالفة الحفل لتعليمات الحكومة بمنع التجمعات وعدم إقامة أعراس في الوقت الحالي تجنبا لانتشار كورونا، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الثانية لانتشار الفيروس.

وزاد من حدة غضب رواد التواصل، أن "الحكومة قررت قبل ساعات قليلة فض عدة أعراس مخالفة في محافظات الشرقية كفر الشيخ والبحيرة والجيزة والمنيا، وأغلقت عدة مراكز للدروس الخصوصية منعا للتجمعات".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة جديدة. وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين، بلغ 143 ألفا و464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها، و7863 حالة وفاة.