رئيس لبنان يوقع الموافقة الاستثنائية على إغلاق البلاد لمواجهة تفشى كورونا

القاهرة - سامية سيد - وقّع الرئيس اللبنانى، ميشال عون، اليوم، الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل للبنان ابتداء من بعد غد الخميس، وحتى صباح الأول من شهر فبراير المقبل، فى إطار مواجهة تفشى وباء كورونا فى البلاد.

وجاء قرار الرئيس اللبناني بناء على اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطورات الوضع المتعلقة بوباء كورونا.



على صعيد متصل، وافق عون على اقتراح وزير الصحة حمد حسن، بتوقيع العقد مع شركة (فايزر) لشراء اللقاحات اللازمة المضادة لوباء كورونا، على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس الحكومة.



وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، أمس، قرارها بالإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد، مع فرض منع التجول ابتداء من الخميس القادم وحتى أول شهر فبراير المقبل وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.

