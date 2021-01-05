الإمارات تلزم موظفيها الحكوميين بإجراء مسحة كورونا على نفقتهم الشخصية كل 14 يوما

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الثلاثاء، تعميماً للوزارات والجهات الاتحادية كافة؛ حول إجراءات جديدة تساعد في التصدي لجائحة كورونا.

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وأكد التعميم أن العمل بتلك الخطوات سيبدأ اعتبارا من تاريخ 17 يناير 2021، حفاظاً على صحة الموظفين ضمن بيئة عمل آمنة.

وقسم التعميم موظفي الدولة إلى قسمين، قسم يعمل في الوزارات والجهات الاتحادية، وهؤلاء أوجب التعميم أن عليهم إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي آر" كل 14 يوماً؛ على نفقتهم الخاصة.

لكن القرار استثنى الموظفين الحاصلين على اللقاح، وكذلك الحاصلين على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح، وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف" بي سي آر" لهم كل 14 يوماً.

وبخصوص القسم الثاني من الموظفين فهم بحسب القرار "موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة وما شابه"، حيث أوجب القرار على شركاتهم التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية /الحالية والمستقبلية/ إجراء فحص مسحة الأنف"بي سي آر" لهم كل 14 يوماً، على نفقة تلك الشركات، مستثنيا كذلك من هؤلاء، الموظفين الحاصلين على اللقاح.

وقد شمل التعميم أيضا "موظفي الشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه"، معللا بأنه "في حال التعاقد مع تلك الشركات من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيهم على مقرات عمل الجهة، لحضور اجتماعات أو مناقشات وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف "بي سي آر" مدتها لا تزيد عن 3 أيام.

وقد حث التعميم الموسوم برقم 2 لسنة 2021 "كافة الوزارات والجهات الاتحادية على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح كوفيد -19 مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار المواطنين".