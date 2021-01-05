ضبط شحنة طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في أكبر ميناء عراقي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن هيئة المنافذ الحدودية، بحسب "السومرية نيوز".

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وقالت الهيئة إنه تم ضبط حاوية كبيرة مخبأة على متنها طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد.

وضبطت الحاوية خارج الحرم الجمركي في بوابة البصرة في الميناء، وذلك بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني العراقي "تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها"، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت الهيئة بأنه تم إحالة المضبوطات إلى مركز شرطة الجمارك تمهيدا لعرضها على قاضي التحقيق المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ولم يتبين بعد مصدر هذه الطائرات المسيرة، ووجهتها والغرض من تهريبها.