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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 351480 20519330
الهند 149649 10340469
البرازيل 196018 7733746
روسيا 58988 3260138
المملكة المتحدة 75431 2713563
فرنسا 65415 2659750
تركيا 21685 2255607
إيطاليا 75680 2155244
إسبانيا 51078 1958844
ألمانيا 34612 1776743
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12844 598369
32 - المغرب 7538 443802
36 - السعودية 6256 363155
39 - الأردن 3919 299831
46 - الإمارات 682 214614
50 - لبنان 1512 192139