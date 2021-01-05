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تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                 351480                                       20519330

 

الهند                                                 149649                                        10340469

 

البرازيل                                              196018                                       7733746

 

روسيا                                               58988                                          3260138

 

المملكة المتحدة                               75431                                           2713563

 

فرنسا                                            65415                                            2659750

 

تركيا                                              21685                                           2255607

 

إيطاليا                                           75680                                           2155244

 

إسبانيا                                            51078                                            1958844

 

ألمانيا                                           34612                                            1776743

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                                عدد الوفيات                           عدد الإصابات

 

26 - العراق                                        12844                                 598369

 

32 - المغرب                                      7538                                    443802

 

36 -                                  6256                                      363155

 

39 - الأردن                                     3919                                      299831

 

46 - الإمارات                                  682                                      214614

 

50 - لبنان                                    1512                                       192139

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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