شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 351480 20519330

الهند 149649 10340469

البرازيل 196018 7733746

روسيا 58988 3260138

المملكة المتحدة 75431 2713563

فرنسا 65415 2659750

تركيا 21685 2255607

إيطاليا 75680 2155244

إسبانيا 51078 1958844

ألمانيا 34612 1776743

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 12844 598369

32 - المغرب 7538 443802

36 - السعودية 6256 363155

39 - الأردن 3919 299831

46 - الإمارات 682 214614

50 - لبنان 1512 192139