قرار أمريكي بشأن تعامل العراق مع إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، مددت أمريكا 3 أشهر إضافية للعراق كإعفاء من العقوبات على إيران.

ويستطيع العراق خلال الفترة الممنوحة له استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ويستورد العراق احتياجاته من الطاقة من إيران، حيث لا تستطيع بغداد توفير احتياجاتها من الطاقة بسبب ضعف البنية التحتية.

ويصل عدد السكان في العراق إلى 40 مليون نسمة، مما يجعل البلاد تستورد ثلث احتياجاتها من الطاقة.

وعادت عقوبات أمريكا على العراق في أبريل/نيسان 2018 بعدما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران.

ومن خلال قرار الإعفاء من العقوبات على إيران، يظل العراق يستورد الطاقة حتى بداية أبريل المقبل.