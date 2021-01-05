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فيديو يكشف رد فعل القطريين بعد فتح الحدود مع السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "سبق" السعودي، أن النشطاء تداولوا، مقطع فيديو لشبان قطريين وهم يحتفون بخبر فتح الحدود والأجواء مع ، مؤكدا أنهم اعتبروا هذه الليلة "استثنائية" بعد عودة العلاقات بين الدولتين.

كما تداول الناشطون صورا تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة سابقة لأمير قطر إلى المملكة".

​كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح الأمير محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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