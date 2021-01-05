نصيحة من فرنسا للحريري

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صجيفة "​الجمهورية​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف ​الحكومة​، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعقد لقاء بينه وبين رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، للوصول الى تفاهمات مشتركة تعجل في ​تشكيل الحكومة​".

وأوضحت المصادر أن "الاقتراح الفرنسي لا يفرق بين أن يعقد اللقاء بين الحريري وباسيل بصورة علنية أو بعيدة عن الأضواء، المهم أن يحصل اللقاء لحل الخلافات وصولاً إلى تشكيل حكومة"، مشيرة إلى أن "هذا الاقتراح يأتي في ظل انكفاء فرنسي عن تأدية أي دور مباشر حول الملف الحكومي في المرحلة الراهنة، ربطاً بالتطورات الفرنسية التي أخذت طابع الاولوية على ما عداها في الايليزيه".

وكان الحريري قد تعهد لدى اختياره رئيسا للحكومة للمرة الرابعة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة سريعا، تكون قادرة على إحياء خارطة الطريق الفرنسية. لكن الخلافات السياسية القديمة عرقلت محادثات تشكيل الحكومة في وقت تتجه فيه البلاد نحو ما تحذر وكالات الأمم المتحدة من أنه سيكون "كارثة اجتماعية".