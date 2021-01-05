شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة بالسعزدية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء في دول الخليج، حيث أشارت الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية إلى وجود سحب ممطرة، بينما يكون الطقس غائم جزئيا فى الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ) فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائما أحيانا على البحر والجزر ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف في البداية ويتحول الى معتدل بوجه عام مع بعض السحب خلال النهار.

الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن الطقس المتوقع فى الدولة يكون مائل للبروده إلى بارد وغائم جزئيا ليلا، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.