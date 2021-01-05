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وزير خارجية السعودية يجري محادثات مع نظيره الكويتي

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء "واس"، "بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE

كان وزير الخارجية الكويتي قد قال في وقت سابق، إن "السعودية ستفتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، وذلك في إطار اتفاق لحل خلاف سياسي دفع الرياض وحلفاءها إلى مقاطعة الدوحة".

وأوضح الأمير ، في وقت سابق الاثنين، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

 مضيفا: "سنسعى خلال القمة لترجمة تطلعات السعودية وباقي دول للم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطر، منذ منتصف عام 2017 وفرضت الدول الأربع حظرا دبلوماسيا عليها، متهمين إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن "الحظر يهدف لتقويض سيادتها".

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

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