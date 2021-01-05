عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تورتة الماريجوانا.. مقلب ينتهي بأسرة في المستشفى

الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365

انتهى "مقلب" بنقل أسرة إلى أحد المستشفيات الإيطالية بشمالي البلاد، بعد تناولهم تورتة محشوة بالماريجوانا، أحضرتها لهم صديقة ابنتهم.



عائلة من بلدية أوستيلاتو بإقليم إميليا رومانيا، مكونة من أبوين في منتصف العمر وابنة تبلغ من العمر 30 عاماً، انتهى بهم الأمر في المستشفى بعد شعورهم بالتعب والآلام الشديدة بعد تناولهم الكعكة التي أعدتها صديقة ابنتهما، التي دعيت لتناول الغداء مع الأسرة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

استخدمت الشابة صديقة الابنة البالغة من العمر 25 عاماً نبات الماريجوانا الخفيف المخدر من بين مكونات تحضير الحلوى، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

كانت الأم البالغة من العمر 58 عاماً هي أول من شعرت بالتعب ثم الزوج والابنة، بينما كانت الشابة التي أعدت الكعكة هي الوحيدة التي لم تعان من الأعراض لتعترف لهم بإضافة الماريجوانا في التورتة، ثم قررت الاتصال بالإسعاف.

وعلى الفور نقلت الأسرة بالكامل بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، حيث تم اكتشاف أن الأعراض كلها كانت موافقة مع تعاطي مادة مخدرة، ولحسن الحظ عولجت الأسرة وتم تسريحهم جميعاً إلى المنزل في مساء اليوم نفسه.

وبعد التحقيق، علمت الشرطة أن صديقة الابنة أحضرت الكعكة إلى منزل صديقتها على سبيل المزاح، وبناءً عليه تم تفتيش منزلها، حيث عثر على 5 جرامات من المواد المخدرة، وفي انتظار نتيجة تحليل العقار المضبوط والتحقيق معها فيما يخص تجارة المخدرات، بالإضافة إلى انتظارها احتمالية تقديم الأسرة المتضررة شكوى ضدها.