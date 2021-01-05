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الحوثي يعلق على اتفاق السعودية وقطر ويحدد 3 محاور ستكشف نتيجة المصالحة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، "نبارك لقطر وشعبها رفع الحصار ونبارك عودة العلاقات مع المملكة العربية ".

وأضاف، "بإذن الله تكون بداية لإنهاء الحروب والتوترات في المنطقة وعودة الحكمة العربية بتعزيز التآخي وإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار عنه".

وتابع في تغريدة أخرى، "محك المصالحة الخليجية مع قطر برعاية الكويت ثلاث محاور ستؤكد حتمية النتيجة".

وكشف الحوثي المحاور الثلاثة قائلا،

  • أن لا يكون فك الحصار شكلي بمعنى عودته بعد القمة.
  • أن يكون نابع عن استقلالية كل دولة مع الحفاظ على علاقاتها الندية الدولية.

كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان متلفز مساء الاثنين، وقبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية في السعودية، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء اليوم".

وأوضح الأمير ، في وقت سابق اليوم، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

مضيفا: "سنسعى خلال القمة لترجمة تطلعات السعودية وباقي دول للم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطر، منذ منتصف عام 2017 وفرضت الدول الأربع حظرا دبلوماسيا عليها، متهمين إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن "الحظر يهدف لتقويض سيادتها".

وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983، وقيام الاتحاد الجمركي في 2003، وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

© Sputnik / Mohamed Hassan

القمة الخليجية المرتقبة في الرياض

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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