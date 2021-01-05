مصر... ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين قرص مخدر في حاوية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط الحاوية المتجهة إلى دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت".

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وأوضح الموقع أن القائمين على الحاوية أخفوا بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأسفرت عملية تفتيش قامت بها لجنة أمنية عن ضبط 41,107 طربة لمخدر الحشيش يبلغ وزنها 8 أطنان و225 كيلو جراما.

كما تم ضبط 8076 كيسا لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس 1000 قرص، بإجمالي 8 ملايين و76 ألف قرص.

وتبلغ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 611 مليونا و520 ألف جنيه تقريبا.

وأشار الموقع إلى قوات الأمنية المصرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.