الصحة المصرية تزف بشرى لمرضى كورونا بالعزل المنزلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة، اليوم، الإثنين.

وقالت الوزيرة إن هذه المبادرة التي تأتي تحت راية مبادرة "100 مليون صحة"، سوف تغطي حالات العزل المنزلي في كافة أنحاء الجمهورية خلال أسبوعين، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من الأربعاء المقبل.

وفي إطار هذه المبادرة سيمر أطباء المراكز الصحية بأجهزة قياس نسبة الأكسجين على الحالات في منازلهم لمتابعة الحالات البسيطة، بحسب الوزيرة.

وقبل ساعات أعلنت وزارة الصحة تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات على مدار الساعة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة هالة زايد قررت تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وأوضح أن النظام يتابع "عدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%".