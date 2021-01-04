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قرقاش على تويتر: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

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القاهرة - سامية سيد - ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين أن قمة التي تنعقد غدا الثلاثاء في ستعيد وحدة الخليج.

وقال قرقاش على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

جاءت تصريحات قرقاش بعدما قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا يستهدف إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة مع قطر سيُوقع غدا الثلاثاء.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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