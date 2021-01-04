شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش على تويتر: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الاثنين أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد غدا الثلاثاء في السعودية ستعيد وحدة الخليج.

وقال قرقاش على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

جاءت تصريحات قرقاش بعدما قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا يستهدف إنهاء النزاع القائم منذ فترة طويلة مع قطر سيُوقع غدا الثلاثاء.