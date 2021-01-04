شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين بنيران الجيش اليمني والتحالف العربي في مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل وأُصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الاثنين، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة ومقاتلات التحالف العربي في محافظة مأرب .



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لعناصر تابعة لميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة جبل مراد جنوبي مأرب، مشيرا إلى أن القوات أجبرت الميليشيا على التراجع والفرار، بعد أن سقط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح .



وبالتزامن، تكبّدت الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية أخرى،جراء قصف مدفعي عنيف وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها عقب المحاولة اليائسة.