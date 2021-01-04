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أمين عام مجلس التعاون يرحب بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

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القاهرة - سامية سيد - رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أن سمو الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير ، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول غداً الثلاثاء في مدينة العلا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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