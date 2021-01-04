ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون الخليجي ستوحد صفوف الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن سلمان، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم: "إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون، بحول الله، قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وأضاف "أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها".

وفي السياق، أعلن وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من أجل توقيع بيان "قمة العلا".

وأضاف الصباح، في بيان، مساء الاثنين، أنه "تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارًا من مساء اليوم".