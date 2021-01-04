شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: كوشنر ساعد فى التواصل لحل الأزمة الخلجية وغدا توقيع اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول كبير بإدارة ترامب، لوكالة رويترز، إنه تم التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى والتوقيع الثلاثاء على اتفاق لإنهاء الخلاف.

وأضاف المسئول أن الاتفاق يقضي برفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن قطر وبتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به.

وأوضح المسئول أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.