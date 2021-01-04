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السلطات اللبنانية تعلن الإقفال العام بسبب انتشار فيروس كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأقرت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً، بحسب موقع "lebanon24"، اللبناني.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاجتماع إن "أسرة العناية الفائقة لمعالجة مصابي أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي البلاد أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير". 

© AP Photo

وأكد على أن مواجهة كورونا تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات التي تتخذ. 

وأضاف دياب "نستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص وأن نضع شرطي مع كل مواطن".  

بدوره أعلن ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ أن هذا الاسبوع سيتم توقيع عقد لقاح فايزر. 

وقال حسن بعد الاجتماع إن التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جداً على حياة المواطين بظل عدم قدرة القطاع الطبي الخاص مؤازرة القطاع الصحي العام بتأمين أسرة للعناية الفائقة للحالات المتزايدة لمرضى فيروس كورونا. 

وارتفع العدد التراكمي للإصابات  بفيروس كورونا المستجد  في لبنان منذ 21 فبراير الماضي إلى 189278 حالة بحسب تقارير وزارة الصحة. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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