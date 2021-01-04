شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق عام في لبنان ابتداء من الخميس وحتى أول فبراير لوقف تفشي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدولة اللبنانية قرارا بالإغلاق العام في كافة أنحاء البلاد، مع فرض منع التجول ابتداء من الخميس المقبل وحتى أول شهر فبراير المقبل، وذلك في سبيل وقف تفشي وباء كورونا.

وقال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن – في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي في ختام اجتماع اللجنة الحكومية لمواجهة وباء كورونا – إن قرار الإغلاق العام يأتي في ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغها الحدود الاستيعابية القصوى، بما يمثله هذا الأمر من خطورة بالغة على صحة المواطنين اللبنانيين.