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السودان يُمدد منع دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب افريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، قرارا بتمديد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا.

وأوضحت سلطة الطيران المدني، في نشرة أصدرتها اليوم الاثنين، أن القرار يسري بغض النظر عن جنسيات المسافرين، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار، حتى 13 يناير الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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