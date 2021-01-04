شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الاتحاد الأفريقى تهنىء تونس على رئاسة مجلس الأمن خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت بعثة الاتحاد الافريقي في الأمم المتحدة تونس على رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يناير حيث تترأس تونس مجلس الامن الدولى التابع للأمم المتحدة خلال شهر يناير الجارى.

ووفقا للمجلس فإن تونس اختارت إجراء مناقشة مفتوحة حول التحديات التي تواجه البلدان في سياقات هشة، ولا سيما في القارة الأفريقية. ومن بين المشاركين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيسة السابقة لليبيريا إلين جونسون سيرليف.

كما تنظم تونس أيضا مناقشة حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية، مع التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، للاحتفال بمرور 20 عاما على اتخاذ القرار 1373 في عام 2001. والمطلعون المتوقعون هم وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب - الإرهاب فلاديمير فورونكوف والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس.