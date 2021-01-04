انتقادات حادة لفرنسا لبطء طرح لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت دومينيك لو جولوديك رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا إن بلادها تتوقع تسلم الإمدادات الأولى من لقاح موديرنا ضد كورونا هذا الأسبوع.



وجاءت تصريحاتها في وقت تتعرض فيه الحكومة لموجة انتقادات وغضب حادة بسبب بطء طرح اللقاحات.

وبدأت فرنسا، التي توجد بها حركة قوية مناوئة للتطعيمات، حملتها للتحصين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول مثلما فعلت دول أوروبية أخرى كثيرة.

لكنها حصنت المئات فقط بينما حصنت ألمانيا عشرات الآلاف وتلقى اللقاح أكثر من مليون في بريطانيا التي صارت، الاثنين، أول دولة تطرح لقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وقالت لو جولوديك لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "أعتقد أن لقاح موديرنا يجب أن يصل هذا الأسبوع" مضيفة أن فرنسا تسعى لمزيد من المعلومات عن لقاح أسترازينيكا.

وأجازت الولايات المتحدة لقاح موديرنا 19 ديسمبر/ كانون الأول بينما أجازته كندا يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، ومن المتوقع أن تجيزه الهيئة المختصة في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال عالم الأوبئة والمستشار العلمي للحكومة الفرنسية آرنو فونتانيه لراديو فرانس إنفو إنه يتعين على باريس الإسراع بطرح اللقاحات وإن وتيرة انتشار الفيروس في البلاد أكبر من أن تسمح للحكومة بتخفيف القيود.

وسجلت فرنسا 65 ألف حالة وفاة بكورونا وهو سابع أكبر عدد من الوفيات بالفيروس في العالم.